Таганроженка Оксана Воеводина похудела после родов на 28 килограммов



«Мисс Москва-2015» модель из Таганрога Оксана Воеводина похудела после родов на 28 килограммов. Об этом девушка рассказала своим подписчикам.



По словам молодой мамы, за день до родов она весила 82 килограмма. До беременности её вес составлял 57 килограммов. Таким образом за девять месяцев модель поправилась на 25 килограммов. Размер ноги увеличился с 38 до 40.



Таганроженка также рассказала, как ей удалось избежать растяжек во время беременности. Будущей матери приходилось ежедневно мазать себя кремами и маслами.

«Сейчас, когда я смотрю в зеркало, я не могу поверить, что все это случилось со мной и что всего полгода назад я была просто огромной женщиной, как в ширину, так и в длину, учитывая мой рост 179 сантиметров», - отметила Воеводина.







Фанаты поинтересовались, как ей удалось вернуться в форму, ведь сейчас девушка весит 53 – 54 килограмма.

«Конечно, в первую очередь, это стресс.... но в то же время, я очень дисциплинирована в плане питания и следую нескольким простым правилам ...», - ответила экс-супруга бывшего короля Малайзии.



Действительно, за последнее время русской золушке пришлось немало пережить. Развод и возвращение на родину, спор за материальное обеспечение себя и сына с бывшим мужем, поиски источников дохода.







Добавим, что после развода экс-король Малайзии Мухамед V отказался признавать ребёнка Воеводиной и платить огромные алименты, которые затребовала бывшая жена из России. Сейчас Оксана живет в Москве вместе с сыном Леоном.



Напомним, недавно бывший супруг модели, до сих пор хранивший молчание, эмоционально прокомментировал развод.