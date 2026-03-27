На Дону шахту «Октябрьская-Южная» временно закрыли из-за нарушений безопасности

Фото: Соцсети

Северо-Кавказское управление Ростехнадзора приостановило деятельность шахты «Октябрьская-Южная» в Ростовской области на 90 суток. Причиной стали грубые нарушения требований промышленной безопасности, выявленные в ходе очередной проверки.На предприятии зафиксировано 10 нарушений. Особую обеспокоенность специалистов вызвали отсутствие критически важных систем, таких как пожарооросительные трубопроводы, а также проблемы с креплением горных выработок.Вследствие этого, горнодобывающее предприятие не сможет проводить работы и допускать персонал в вентиляционный коренной штрек объекта первого класса опасности. При этом, работы, направленные на обеспечение безопасности и восстановление горных выработок, а также жизнеобеспечение подземных участков, будут проводиться.Это уже не первый случай, когда деятельность шахты приостанавливается из-за игнорирования правил безопасности. Напомним, что «Октябрьская-Южная» является объектом I класса опасности, требующим неукоснительного соблюдения мер предосторожности.