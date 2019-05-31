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Оксана Воеводина из Таганрога родила 50-летнему экс-монарху Малайзии первого сына

Оксана Воеводина из Таганрога родила 50-летнему экс-монарху Малайзии первого сына
Таганроженка Оксана Воеводина родила экс-королю Малайзии ребенка. Девушка стала мамой в 26 лет.

Малыш появился на свет еще 21 мая, однако счастливые родители решили первое время не показывать ребенка публике. Оксана, подарившая экс-монарху Мохаммеду V первого сына, рассказала, что после родов ее жизнь полностью изменилась.

Сейчас родители проводят время со своим новорожденным мальчиком. Однако такая идиллия была не всегда. До того, как будущие супруги познакомились, девушка вела свободный образ жизни, выставляла откровенные снимки в социальных сетях и не стеснялась в «крепких» выражениях.

При этом после знакомства с будущим мужем Оксана полностью изменила образ жизни: она удалила все свои страницы в Интернете, приняла ислам, сменила имя и в конце концов вышла замуж за монарха.

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