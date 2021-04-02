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Таганрожцы устроили экскурсию по ямам города

Таганрожцы устроили экскурсию по ямам города

Жители Таганрога устроили экскурсию по «знаменитым» ямам города. Свое видео с флешмобом они опубликовали в социальных сетях.
На кадрах видно как молодые люди путешествую по окрестностям города, где находятся большие ямы на дорогах. Каждой «достопримечательности» они давали свое название. Так появилась самая благоустроенная яма России, в которой посадили цветы.



Также музыкальная выбоина, где парень играл на гитаре. Одну яму ребята пытались заклеить лейкопластырем. А самой «привлекательной» стала огромная лужа, похожая на бассейн, в которой можно позагорать и выпить освежающий коктейль.

Свои сатирическим роликом молодежь пытается привлечь внимание общественности к этой острой проблеме, но вот обратят ли власти на это внимание неизвестно.

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