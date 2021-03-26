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Таганрожцы устроили заплыв на лодке по знаменитой луже на Чехова

Таганрожцы устроили заплыв на лодке по знаменитой луже на Чехова
Жители города Таганрога Ростовской области решили оригинально привлечь внимание чиновников к проблемам с ливневками. Горожане отважились испытать знаменитую лужу на улице Чехова.

27 марта они устроили по местному морю заплыв на надувной лодке. В путь отправились поздним вечером, когда автомобильный трафик снизился. Воды в луже было по середину голени, поэтому испытатели без труда проплыли на лодке несколько метров.

Жители Таганрога не единожды жаловались на огромную лужу в центре города. По их словам, улицу Чехова начало топить около пяти лет назад, потому что ливневку якобы засыпали во время дорожных работ.

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