Жители Левенцовки в Ростове устроили фотосессию в противогазах





Необычную фотосессию провели жители ростовского микрорайона Левенцовка. Для фотографа они позировали в противогазах.



Таким образом ростовчане пытались привлечь внимание властей к своей проблеме. Горожане рассказали, что накануне вечером по району распространился едкий запах гари. На полигоне в очередной раз произошло возгорание мусора, сопровождавшееся химическими выбросами. Несмотря на то, что окна были закрыты, удушающий запах проник в комнаты.

- Першило в горле, дети кашляли, плохо спали, многие отмечали головную боль и тошноту, - рассказали ростовчане. - Вызывали полицию, чтобы нашли нарушителей, но она не приехала, предложив утром самим обратиться с заявлением в отделение.





На место прибыл представитель Минприроды. Сотрудник ведомства составил акт. Однако на помощь властей ростовчане уже не надеются, отмечая, что акции и митинги дают краткосрочный эффект.



Наутро жители района собрались во дворе и устроили фотосессию, предварительно вооружившись противогазами. В очередной раз они пытаются обратить внимание Роспотребнадзора и прокуратуры на проблему.