Таганрожца Добронравова в новом сезоне «Сватов» заменят дублёром



Стали известны новые подробности съёмок седьмого сезона сериала «Сваты». Работа над фильмом сейчас проходит в Минске. Недавно съёмочная группа поделилась несколькими кадрами с площадки. Поклонникам сериала показали яркие снимки с празднования Масленицы.



Выяснилось, что во многих эпизодах зрителям показывают дублёров вместо актёров, исполняющих главные роли. Как рассказал «сменщик» Фёдора Добронравова Сергей Сманцер, он часто появляется в кадре, замещая главного героя.



- Многие думают, что дублёры нужны для сцен с трюками и падениями, - отметил он в беседе с «Союзным вече». - На самом деле сменщики часто нужны для того, чтобы лишний раз не отвлекать артистов с их чудовищной занятостью. Что касается трюков, то Фёдору Добронравову, кажется, и дублёр не нужен. Он крепкий, активный, одним словом, бывший десантник.



Сергей рассказал, что в одной из сцен играл «спину» Добронравова. Ему нужно было подойти к зданию клуба, посмотреть на стенд с афишей и зайти в помещение.



По словам Сманцера, он случайно оказался на съёмочной площадке. Мужчина работает мебельщиком. Однажды его знакомая артистка предложила ему сходить на пробы. Оказалось, что Сергей похож на Добронравова, так что его сразу утвердили в качестве дублёра.



Напомним, работа над седьмым сезоном «Сватов» началась в конце января 2020 года. Сейчас идёт съёмка зимних сцен. От материала, полученного в 2017 году, пришлось отказаться, так как за два года актёры внешне изменились. Сериал выйдет на экраны не раньше 2021 года.