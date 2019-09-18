Новые фото со съёмок сериала «Сваты-7» появились в Сети



В Интернете появились новые фотографии со съёмок седьмого сезона культового сериала «Сваты». Фанаты кинокартины строят всё новые и новые догадки по поводу сюжета новых серий.



Сейчас известно, что полюбившиеся публике герои отправятся в 19 век. Скорее всего, зрители узнают историю знакомства Валентины и Ивана Будько. Молодых персонажей сыграют Инна Королёва, исполняющая роль дочери Ивана и Валентины, и сын Фёдора Добронравова — Виктор.



В Сеть уже просочились несколько кадров со съёмочной площадки — актёры одеты в костюмы позапрошлого века. Также недавно появилось фото, на заднем фоне которого видны декорации для сцены со свадьбой.



Всё больше интригуя своих поклонников, создатели «Сватов» при этом не называют дату выхода нового сезона. Изначально планировалось выпустить его на экраны осенью 2019 года. Но позже стало известно, что прокат сериала откладывается.

