В суд передали дело таганрожца, обвиняемого в отравлении коллег таллием

В Ростовской области в суд передали дело мужчины, обвиняемого в отравлении коллег таллием. В отношении Владислава Ш. возбуждено уголовное дело по статьям «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью» и «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью».Громкая история произошла в 2017 году в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе имени Бериева. В какой-то день 34 сотрудника почувствовали себя плохо: у них наблюдался упадок сил, сильные боли в теле, обмороки и облысение. Медики несколько месяцев не могли определить причину такого странного явления, пока не провели токсикологический анализ. Как оказалось, у всех пациентов в организме был в несколько раз превышен допустимый уровень содержания таллия (токсичного тяжёлого металла).По версии следствия, один из сотрудников завода, испытывая личные неприязненные отношения к коллегам, добавил в три 19-литровых бутыли с питьевой водой химическое вещество, содержащее таллий. В результате одному человеку причинён тяжкий вред здоровью, 26 — средний и семи — лёгкий.Следователи провели экспертизы, опросили свидетелей и потерпевших, извлекли данные из мобильного телефона и соцсетей Владимира Ш. В результате они пришли к выводу, что он причастен к преступлению. Уголовное дело с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением будет передано в суд для рассмотрения по существу.