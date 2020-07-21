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В Таганроге столкнулись две машины такси: три человека пострадали

В Таганроге столкнулись две машины такси: три человека пострадали
Три человека попали в больницу после поездки на такси в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 22 июля на перекрестке улицы Чехова и 2-го переулка.

По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель «Форда Фокуса», машины такси, не справился с управлением и врезался в другую машину такси марки «Форд».

- В результате аварии пострадал 26-летний водитель второй машины такси, а также пассажиры 25 и 27 лет, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.

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