В Таганроге столкнулись две машины такси: три человека пострадали

Три человека попали в больницу после поездки на такси в Таганроге. Дорожно-транспортное происшествие случилось около полуночи 22 июля на перекрестке улицы Чехова и 2-го переулка.По данным отдела пропаганды УГИБДД по Ростовской области, 43-летний водитель «Форда Фокуса», машины такси, не справился с управлением и врезался в другую машину такси марки «Форд».- В результате аварии пострадал 26-летний водитель второй машины такси, а также пассажиры 25 и 27 лет, - сообщили в ведомстве. - По факту аварии проводится проверка.