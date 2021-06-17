Священная книга уцелела при пожаре в доме батайчан
В Батайске из-за короткого замыкания электропроводки сгорел дом настоятеля храма Иоанна Русского – Кирилла Оганова. Несчастный случай произошел в ночь на 14 июня на улице Буковой.
Пожар тушили около четырех часов – сгорели крыша, второй этаж дома и пристройка. Чудом уцелела на пепелище одна-единственная вещь – тряпичная сумка, пишет battime.ru. А внутри нее – нетронутое огнем Евангелие в металлическом окладе. Для семьи священнослужителя и остальных жителей Батайска это стало настоящим чудом.
Сейчас батюшка Кирилл с супругой и двумя маленькими детьми с помощью горожан восстанавливают дом и налаживают быт. Оказать помощь семье можно, написав жене священника Людмиле @oganova_liudmila.