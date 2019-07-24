Супругу ростовчанки Костенко запретили выезд за границу



Мужу ростовской модели футболисту Дмитрию Тарасову запретили покидать пределы России. К тому же все счета и новая машина спортсмена оказались арестованы.



С первой супругой Оксаной Дмитрий познакомился ещё на заре своей футбольной карьеры. В 2009 году у них родилась дочь Ангелина. Спустя два года их брак распался, Тарасов сразу прекратил все отношения как с женой, так и с ребёнком. Почти сразу он начал встречаться с популярной телеведущей Ольгой Бузовой. Через какое-то время она стала его второй супругой.



После развода с Оксаной суд обязал его выплачивать дочери алименты. К 2012 году сумма составляла 198 тысяч рублей в месяц. Так как он не выплатил ни рубля, то на сегодняшний день сумма долга составляет 480 тысяч рублей ежемесячно. Дмитрий несколько раз обращался в суд, чтобы сократить алименты, но безуспешно.



В итоге 26 июля Федеральная служба судебных приставов запретила футболисту выезд за пределы РФ. К тому же арестованы его счета и новый автомобиль. Тарасову ещё повезло — он только вернулся из семейной поездки в Италию. Сумма долга растёт, теперь к ней прибавилась неустойка. На нём «висит» 16,5 миллиона рублей.

