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Жительница Москвы разыскивает супруга, пропавшего в Ростовской области

Жительница Москвы разыскивает супруга, пропавшего в Ростовской области

В Новошахтинске без вести пропал 61-летний мужчина. О том, где может находиться Владимир Морару, ничего не известно около двух недель.

Супруга пропавшего, Наталья Морару, живет в Москве, но с мужем они постоянно на связи. По ее словам, Владимир ушел из дома в неизвестном направлении примерно 28 января и с тех пор на связь больше не выходил. Женщина пыталась через соседей найти Владимира самостоятельно, однако поиски не увенчались успехом. Отчаявшись, она обратилась за помощью в полицию Ростова и к волонтерам. В Москве она также написала заявление об исчезновении мужчины.

На вид пропавшему - около 60 лет, невысокий, среднего телосложения, волосы седые короткие. Во что мужчина был одет в день исчезновения, неизвестно.

Если кто-то знает о том, где может находиться Владимир Морару, просьба позвонить по номерам: 8-929-648-02-26 или 02.
Фото: rostov.ru
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