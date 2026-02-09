Новости
В Ростовской области в учебных заведениях ввели свободный режим посещения

В Ростовской области в учебных заведениях ввели свободный режим посещения. Об этом сообщает Министерство образования, мера действует 9 февраля.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшие дни в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия: снег, гололед и низкие температуры. Образовательные учреждения — школы и колледжи — перешли на свободный режим посещения. Теперь родители самостоятельно принимают решение о том, посещать ли их детям занятия. Пропуски занятий больше не будут считаться прогулами.

Учебные заведения функционируют в штатном режиме.
Фото: Минобр Ро
