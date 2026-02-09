Из-за непогоды снос дома Парамоновых в Ростове приостановили

Фото: Дондей

Снос дома Парамоновых в Ростове отложили из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает портал DonDay.9 февраля на территории дома на Социалистической, 128 не обнаружено спецтехники, хотя местные власти заявили о полном демонтаже еще в конце декабря 2025 года. Напомним, тогда глава Кировского района Наталия Симаченко сообщила о сносе исторического здания. Как оказалось, дом находится в частной собственности. Владелец пообещал сохранить исторический облик строения и не строить более четырех этажей.По задумке, там должен появиться пятизвездочный отель.Однако общественники не поддержали эту идею. Многие сочли, что снос здания XIX века, когда-то принадлежавшего наследнику Парамоновых, является неуважением к истории города. Но, по мнению экспертов, его спасти не удастся. Дом находится в плохом состоянии, укрепления фасадной части и стен невозможно.Спустя почти два месяца четырехэтажное строение все еще стоит без изменений. Но пока радоваться не стоит. Демонтаж приостановлен из-за плохих погодных условий. Вероятно, после потепления специалисты приступят к необходимым работам.