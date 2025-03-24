Супермаркет «Перекресток» не пострадал от пожара в здании «Астора» в Ростове

Фото: Donday

Супермаркет «Перекресток» не пострадал от крупного пожара в здании «Астора» в центре Ростова. Информацию об этом сообщает портал Donday, ссылаясь на собственный источник в X5 Group. В настоящее время компания проводит оценку ущерба, причиненного пожаром.Напомним, что пожар в «Асторе» вспыхнул ранним утром 24 марта на проспекте Буденновском. Около 6 утра загорелась наружная реклама, и огонь быстро охватил 500 квадратных метров. Пламя перекинулось на соседний жилой дом. Пожар был ликвидирован через два часа.К счастью, обошлось без пострадавших. Однако огонь повредил кафе, салон красоты и несколько магазинов. По предварительным данным, спортивный клуб и супермаркет «Перекресток», находящиеся на первом этаже, остались целы.Представитель X5 Group сообщил, что помещение «Перекрестка» расположено в дальней части здания на первом этаже и, по предварительной информации, не получило серьезных повреждений. В настоящее время проводится проверка, чтобы установить, не пострадали ли товары от дыма и воды. Сотрудники компании проводят инвентаризацию для оценки ущерба.