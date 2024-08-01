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Ростовский облсуд начал слушание по делу супругов, которые сделали фарш из дочери

Ростовский облсуд начал слушание по делу супругов, которые сделали фарш из дочери
Ростовский облсуд начал слушание по делу супругов, которые сделали фарш из дочери. Об этом сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе судов донского региона. Пару обвиняют по статье «Убийство группой лиц малолетнего».

Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. По информации ведомства, процедура отбора присяжных заседателей завершена, коллегия сформирована. Суд приступил к слушанию дела по существу.

Ужасная история произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. В этот день предприниматель Яков Майборода вернулся домой на улицу Платона Кляты в плохом настроении. Он начал ссориться с супругой Анастасией, вымещая на ней свой гнев. Но семейный конфликт привел к трагедии.

По версии следствия, в порыве ссоры Яков хотел ударить ногой свою жену. В этот момент девушка держала на руках восьмимесячную дочь Лену. Мужчина промахнулся и попал малютке по голове. От сильного удара девочка умерла. Супруги решили избавиться от тела ребенка. Они расчленили тело, а затем с помощью электромясорубки перекрутили малышку в фарш и расфасовали по пакетам. Эти пакеты супруги сложили в морозилку. Отмыв квартиру от крови, пара решила инсценировать пропажу ребенка. Однако обман вскрылся и мужчину с девушкой задержали.
Фото: соцсети
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