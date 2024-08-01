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Ростовский облсуд начал слушание по делу супругов, которые сделали фарш из дочери. Об этом сообщили 1 августа в объединенной пресс-службе судов донского региона. Пару обвиняют по статье «Убийство группой лиц малолетнего».Дело рассматривается с участием присяжных заседателей. По информации ведомства, процедура отбора присяжных заседателей завершена, коллегия сформирована. Суд приступил к слушанию дела по существу.Ужасная история произошла 28 апреля 2023 года в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону. В этот день предприниматель Яков Майборода вернулся домой на улицу Платона Кляты в плохом настроении. Он начал ссориться с супругой Анастасией, вымещая на ней свой гнев. Но семейный конфликт привел к трагедии.По версии следствия, в порыве ссоры Яков хотел ударить ногой свою жену. В этот момент девушка держала на руках восьмимесячную дочь Лену. Мужчина промахнулся и попал малютке по голове. От сильного удара девочка умерла. Супруги решили избавиться от тела ребенка. Они расчленили тело, а затем с помощью электромясорубки перекрутили малышку в фарш и расфасовали по пакетам. Эти пакеты супруги сложили в морозилку. Отмыв квартиру от крови, пара решила инсценировать пропажу ребенка. Однако обман вскрылся и мужчину с девушкой задержали.