Суда «Валдай» возобновят рейсы между Ростовом и Азовом 27 апреля

Фото: Правительство Ростовской области

Суда «Валдай» возобновят рейсы между Ростовом и Азовом. Об этом сообщили в региональном министерстве транспорта.С 1 мая изменится расписание судов. Из донской столицы суда будут отправляться в 7:25, 9:50, 15:00, 18:10. Из Азова в Ростов – в 8:30, 11:50, 16:15 и 19:30.Теперь билет можно купить онлайн, в кассе или непосредственно перед посадкой на судно. За 30 минут до отправления онлайн-продажа билетов прекращается. Также можно приобрести билет перед посадкой на самом судне.Билеты в будни стоят от 350 до 650 рублей, в выходные и праздничные дни - от 500 до 1 300 рублей. Детям до 1 года предоставляется бесплатный проезд, но без отдельного места.Время в пути составляет около часа.