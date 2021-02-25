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Суд в Ростове снова перенёс заседание по делу бывшего главного архитектора города

Суд в Ростове снова перенёс заседание по делу бывшего главного архитектора города
В Ворошиловском районном суде Ростова-на-Дону продолжается слушание дела о халатности в отношении Романа Илюгина, бывшего главного архитектора города.

В день очередного заседания, 26 февраля, слушание длилось несколько минут. Из-за неявки потерпевших его пришлось перенести. В следующий раз заседание состоится 4 марта.

К слову, это уже не первая несостоявшаяся встреча в суде. Ранее слушание было отменено из-за болезни адвоката.

Напомним, что экс-главный архитектор Ростова подозревается в халатности при строительстве многоквартирных домов, не отвечающих требованиям.

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