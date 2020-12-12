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Заседание по делу бывшего главного архитектора Ростова перенесено

Заседание по делу бывшего главного архитектора Ростова перенесено
В Ворошиловском суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела экс-главного архитектора донской столицы Романа Илюгина.

Заседание состоялось 14 декабря, однако суд принял решение отложить процесс до 28 декабря из-за неявки адвоката подсудимого по причине болезни.

Бывшего главного архитектора задержали в феврале 2019 года. Илюгина обвинили в причастности к выдаче незаконного разрешения на строительство домов.

В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».

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