Заседание по делу бывшего главного архитектора Ростова перенесено
В Ворошиловском суде Ростова-на-Дону началось рассмотрение уголовного дела экс-главного архитектора донской столицы Романа Илюгина.
Заседание состоялось 14 декабря, однако суд принял решение отложить процесс до 28 декабря из-за неявки адвоката подсудимого по причине болезни.
Бывшего главного архитектора задержали в феврале 2019 года. Илюгина обвинили в причастности к выдаче незаконного разрешения на строительство домов.
В отношении подсудимого возбудили уголовное дело по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Халатность».