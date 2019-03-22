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В Ростовской области чиновника поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 5 млн рублей

В Ростовской области чиновника поместили под домашний арест по обвинению в мошенничестве на 5 млн рублей

Бывший начальник отдела по строительству, капремонту и жилищным программам Морозовского района помещен под домашний арест.

Такую меру пресечения на время следствия избрал суд в отношении Сергея Желдакова. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере».

По версии следствия, пользуясь своим служебным положением, Желдаков завысил цены на жилье для детей-сирот. Таким образом он похитил из бюджета более 5 млн рублей.

Мера пресечения избрана до 12 мая.

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