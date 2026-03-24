Жителей Ростова-на-Дону предупредили о штрафах за старую мебель, хлам и даже сушку белья на балконе

Балкон – не место для хранения старой мебели и ненужного хлама. Ростовчане, рискующие превратить свои балконы в настоящие свалки, могут столкнуться с неприятными последствиями в виде штрафов до 15 тысяч рублей. Об этом предупреждает юрист из Ростовской области Анна Павлова.По словам эксперта, причиной для штрафа может стать нарушение правил пожарной безопасности. Неосторожно брошенный окурок способен мгновенно воспламенить старые вещи и мебель. Кроме того, захламленный балкон может блокировать пути эвакуации в случае чрезвычайной ситуации – через пожарные люки или лестницы, если они предусмотрены в доме. За такие нарушения предусмотрены штрафы от 5 до 15 тысяч рублей.Однако опасность таится не только в пожарах. Специалист напоминает о допустимой нагрузке на балконные плиты. По строительным нормативам, максимально допустимый вес на один квадратный метр такой конструкции составляет всего 200 килограммов. Накопление тяжелых предметов сверх этой нормы может привести к обрушению плиты. Это нарушение влечет за собой отдельный штраф – от 1000 до 1500 рублей, который может быть наложен в дополнение к штрафам за нарушение пожарной безопасности.Важно отметить, что закон не запрещает пользоваться балконом по прямому назначению. Разрешено хранить спортивный инвентарь, такой как лыжи и велосипеды, а также размещать комнатные растения и легкую мебель для отдыха. Главное условие – поддержание порядка, чтобы балкон не стал источником опасности для соседей и целостности дома.Неожиданным для многих пунктом, который может привести к штрафу, стала сушка белья. Речь идет не о развешивании вещей на самом балконе, а за его пределами – на фасаде дома.- Фасад – это общедомовое имущество, и изменение его внешнего вида трактуется как нарушение правил эксплуатации жилищного фонда, – поясняет Анна Павлова.Если развешенное белье мешает эвакуации, штраф может составить от 5 до 15 тысяч рублей. Кроме того, ряд регионов имеют местные правила благоустройства, напрямую запрещающие развешивать вещи на фасадах, выходящих на улицу.