Суд Киева отменил запрет на въезд на Украину таганрожцу Федору Добронравову



Киевский суд отменил запрет на показ юмористического сериала «Сваты». Кроме того, снят запрет на въезд на Украину для исполнителя главной роли Федора Добронравова. Соответствующее решение суда было опубликовано 27 марта.



Согласно решению суда действия Службы безопасности Украины, подготовившей постановление о наличии оснований для запрета въезда, признаны незаконными. Также суд посчитал противоправным обращение СБУ в Министерство культуры о внесении Добронравова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.



В соответствии с этим отменены постановление СБУ и приказ Министерства культуры. Приказ Государственного агентства по вопросам кино в части аннулирования государственных удостоверений на право распространения и демонстрации сериала также отменен судом.



Напомним, что известный актёр, уроженец Таганрога Федор Добронравов попал в список нежелательных гостей Украины в ноябре 2017 года. Не исключено, что такой резкий поворот, как по отношению к актёру, так и к сериалу, связан с именем Владимира Зеленского. Именно под его руководством студия «Квартал 95» снимала картину. На сегодняшний день Зеленский является одним из главных претендентов на пост президента Украины.