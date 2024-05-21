Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Космонавт Николай Чуб сделал снимок реки Дон из космоса. Кадр опубликовала в своем микроблоге Избирательная комиссия Ростовской области.На снимке видно, как Дон разлился на большой территории. Фото Николай сделал в честь дня донской реки. Жители Ростовской области восхитились кадром и попытались найти на нем свои дома.Отметим, это не первое фото, которое сделал Николай Чуб с борта МКС. Недавно он сфотографировал северное сияние и опубликовал фото в соцсетях.Напомним, более 10 лет назад 39-летний уроженец Новочеркасска прошел отбор для полета в космос в должности космонавта-испытателя. В космос он полетел осенью 2023 года. Там Николай должен провести около года.