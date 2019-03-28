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СБУ намерена обжаловать решение Киева о разрешении въезда таганрожца Добронравова в Украину

СБУ намерена обжаловать решение Киева о разрешении въезда таганрожца Добронравова в Украину
Служба безопасности Украины собирается обжаловать решение киевского суда о разрешении въезда в Украину таганрожца Фёдора Добронравова. Такую информацию со ссылкой на сотрудника СБУ сообщили в «Украинских новостях».

В сообщении отмечается, что апелляция на решение Окружного административного суда Киева будет подана в ближайшее время. Однако, точная дата пока неизвестна.

Напомним, что в ноябре 2017 года актёр Фёдор Добронравов попал в «чёрный список» лиц, которым закрыли въезд на территорию Незалежной. К тому же, был запрещён показ известного юмористического сериала «Сваты».

В марте 2019 года суд снял запрет СБУ, признав её постановление незаконным. Добронравов высказал надежды, что им удастся закончить съёмки сериала, который так полюбился украинским и российским зрителя

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