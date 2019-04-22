Уроженка Ростова Виктория Лопырёва поделилась дерзким фото с серьгой в носу



Ростовчанка Виктория Лопырёва удивила подписчиков новым дерзким стилем. Образ сильно отличается от привычного имиджа девушки. Обычно она одевается нежно и женственно или, наоборот, спортивно и свободно.



Сейчас же она показала что-то новенькое: надела цветное платье с зигзагами, из украшений выбрала крупные серьги, чокер и браслеты разных стилей. Вокруг глаза стилисты приклеили Лопырёвой золотистые бусины. Что больше всего обращает на себя внимание — большая клипса в носу. Серьга украшена узорами и сверкающими камнями. Волосы Виктории завязаны в небрежный узел и немного растрёпаны.



Изначально кадр появился на фан-страничке ростовчанки. Заметив фото, она опубликовала его у себя в «Инстаграме». Сейчас все говорят о Лопырёвой как о молодой маме и девушке, которая влюбила в себя женатого мужчину. Многие уже и забыли, что она — модель и телеведущая, которая была послом чемпионата мира по футболу в 2018 году.



Сейчас она вместе с возлюбленным Игорем Булатовым и маленьким сыном Марком-Лионелем находится во Флориде. Семья отдыхает на берегах Майами, посещает культурные мероприятия, купается в море и рассказывает в Сети о своей счастливой жизни. Недавно Виктория сообщила, что они с Игорем пока не спешат жениться — они уже настоящая семья, а такая формальность, как штамп в паспорте, — далеко не самое главное в жизни.