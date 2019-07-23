Страстным фото поделились ростовчанка Костенко и футболист Тарасов



Футболист Дмитрий Тарасов поделился страстной фотографией с супругой-ростовчанкой. Чёрно-белый снимок он опубликовал на страничке в «Инстаграме».



Случайный кадр сделан на свадьбе брата Дмитрия, Александра. Мнения подписчиков по поводу кадра разделились: некоторые посчитали фото неприятным, другие, наоборот, написали десятки комплиментов.



- Очень хорошая и сильная фотография. Мне очень нравится, как держит, как целует и что фильтр чёрно-белый на этом фото. Удачны и композиция, и эмоции, - написал один из фолловеров.



Хоть некоторые и безустанно обсуждают имидж Анастасии Костенко, в этот раз часть фололловеров отметила её красоту, кто-то даже сравнил её с Анджелиной Джоли.



Кадр действительно получился красивым — фотограф сумел выхватить интересный момент, когда пара не обращала внимания на объективы. Во время свадьбы брата Дмитрий был с травмой ноги — на торжество он приехал в гипсе и на костылях.



Наряд его супруги тогда обсуждал весь Интернет. Пользователи смеялись над её зелёным облегающим платьем, называя Анастасию кузнечиком.



Однако ростовчанка не обращает внимания на хейтеров и одевается так, как считает нужным. Один раз раз она дала им ответ, сказав, что людям следует обращать внимание на себя, а не на других.