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Страстным фото поделились ростовчанка Костенко и футболист Тарасов

Страстным фото поделились ростовчанка Костенко и футболист Тарасов
Футболист Дмитрий Тарасов поделился страстной фотографией с супругой-ростовчанкой. Чёрно-белый снимок он опубликовал на страничке в «Инстаграме».

Случайный кадр сделан на свадьбе брата Дмитрия, Александра. Мнения подписчиков по поводу кадра разделились: некоторые посчитали фото неприятным, другие, наоборот, написали десятки комплиментов.

- Очень хорошая и сильная фотография. Мне очень нравится, как держит, как целует и что фильтр чёрно-белый на этом фото. Удачны и композиция, и эмоции, - написал один из фолловеров.

Хоть некоторые и безустанно обсуждают имидж Анастасии Костенко, в этот раз часть фололловеров отметила её красоту, кто-то даже сравнил её с Анджелиной Джоли.

Кадр действительно получился красивым — фотограф сумел выхватить интересный момент, когда пара не обращала внимания на объективы. Во время свадьбы брата Дмитрий был с травмой ноги — на торжество он приехал в гипсе и на костылях.

Наряд его супруги тогда обсуждал весь Интернет. Пользователи смеялись над её зелёным облегающим платьем, называя Анастасию кузнечиком.

Однако ростовчанка не обращает внимания на хейтеров и одевается так, как считает нужным. Один раз раз она дала им ответ, сказав, что людям следует обращать внимание на себя, а не на других.

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