В Зернограде с 12 февраля повысят цену на проезд по городу

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В Зернограде повысят стоимость проезда по городу. Тариф увеличат на два рубля. С 12 февраля цена составит 32 рубля.В транспортной компании «Югагрострой» объяснили, что это вынужденная мера. Растут цены на бензин, обслуживание, и ездить становится нерентабельно.Жителей города удивила такая стоимость проезда. Учитывая, что город маленький и населения в нем порядка 23 тысяч человек, такую цену посчитали завышенной, ведь столько же платят жители Ростова-на-Дону.Как сообщал Rostov.ru, за последние несколько месяцев стоимость проезда выросла и в других городах области. В донской столице оплата транспортной картой в автобусе подскочила до 29 рублей с ноября. Для безналичного расчета банковской картой установлена стоимость в 30 рублей (ранее - 23), а наличный платеж увеличили до 32 рублей (вместо 26). В электротранспорте оплата увеличилась с 17 до 23 рублей.В Сальске с 1 декабря проезд в автобусе подорожал до 25 рублей при наличном расчете и до 22 - при оплате картой. В Белой Калитве тариф подскочил до 18 рублей. Аналогичная ситуация - в Таганроге, Шахтах, Азове и Волгодонске. С января увеличилась цена проезда из Ростова в аэропорт Платов и обратно. Теперь поездка обойдется в 150 рублей (вместо 120).