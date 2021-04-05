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Среди новых заболевших коронавирусом 41% - жители Ростова-на-Дону

Среди новых заболевших коронавирусом 41% - жители Ростова-на-Дону
В Ростовской области опасную инфекцию подхватил еще 241 человек. Наибольшее количество зараженных за сутки с 6 по 7 апреля выявили в донской столице - 99 человек, или 41%.

Диагноз подтвердился у 11 жителей Новошахтинска и восьми - Красносулинского района. В Гуково, Батайске, Зерноградском районе зафиксировали по семь случаев заболевания. Положительные тесты на коронавирус получили по шесть человек в Азовском, Сальском и городе Каменск-Шахтинский. В Неклиновском и Тарасовском - по пять.

Пациентами с COVID-19 стали по четыре дончанина в Шахтах, Новочеркасске, а также Морозовском, Егорлыкском, Константиновском, Багаевском, Миллеровском, Белокалитвинском районах. В Дубовском, Мясниковском, Семикаракорском, Тацинском, Аксайском - по три. Аналогичная ситуация в Боковском и городе Азове.

По два человека заболели на территории Каменского, Целинского, Зимовниковского, Кагальницкого, Мартыновского. Столько же инфицированных выявили в Донецке, Таганроге и Волгодонске. А в Октябрьском, Цимлянском, Волгодонском и Пролетарском районах вирус подхватили по одному человеку.

С начала пандемии число дончан с подтвердившимся диагнозом достигло 82 522 человек. По информации областного правительства, из них 3 719 пациентов ковидных госпиталей не смогли побороть инфекцию.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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