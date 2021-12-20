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Среди новых пацентов с коронавирусом 149 - жители Ростова

Среди новых пацентов с коронавирусом 149 - жители Ростова
В Ростовской области коронавирус подхватили еще 523 человека. По данным на 22 декабря, большинство инфицированных - жители донской столицы (149 человек). Еще 32 пациента с COVID-19 появились в Таганроге, 25 - в Шахтах. На территории Волгодонска диагноз подтвердился у 21 жителя, в Новочеркасске - у 20, в Аксайском районе - у 17, а в Азовском - у 14.

По 13 зараженных выявили в Неклиновском и Белокалитвинском районах. В Зерноградском, Сальском и Новошахтинске - по 12, а в Красносулинском, Азове и Батайске - по 10. Вирус подхватили по девять жителей Миллеровского района и Каменска-Шахтинского, по восемь - Октябрьского и Орловского.

В числе инфицированных также оказались по семь человек, проживающих в Цимлянском, Волгодонском районах и Гуково. В Морозовском, Семикаракорском и Мясниковском - по шесть, а в Тацинском и Тарасовском - по пять. Еще по четыре случая заболевания выявили в Кагальницком, Песчанокопском, Веселовском, Каменском, Константиновском, Шолоховском, Кашарском районах и Донецке.

Положительные результаты ПЦР-тестов получили по три человека из Пролетарского, Багаевского, Матвеево-Курганского, Целинского и Зверево. В Боковском, Усть-Донецком, Зимовниковском, Мартыновском, Чертковском, Родионово-Несветайском, Егорлыкском, Дубовском, Заветинском, Милютинском районах - по двое инфицированных. В Куйбышевском, Ремонтненском и Верхнедонском - по одному.

Всего за период пандемии коронавирус подхватил 189 541 человек. По информации регионального правительства, 9 392 из них скончались от тяжелых последствий.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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