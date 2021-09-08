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На Дону 40% инфицированных коронавирусом — жители Ростова

На Дону 40% инфицированных коронавирусом — жители Ростова
В Ростовской области COVID-19 подхватили еще 473 человека. Из них 193 — жители донской столицы. Это составляет 40% всех новых зараженных.

В Таганроге диагноз подтвердился у 10 человек. В Аксайском, Красносулинском, Сальском, Азовском, Мясниковском районах инфекцию подхватили по девять человек. Немного меньше заболевших оказалось на территории Багаевского, Семикаракорского, Волгодонского районов и Батайска. Там пациентами с COVID-19 стали по восемь человек.

Борьбу с опасным вирусом начали по семь жителей Зимовниковского, Неклиновского, Каменского, Верхнедонского, Миллеровского районов, а также Волгодонска и Новочеркасска. В Морозовском, Кагальницком, Шолоховском, Егорлыкском, Чертковском и городах Азове и Шахтах — по шесть.

По пять новых случаев заражения зарегистрировали в Целинском, Обливском, Матвеево-Курганском, Усть-Донецком, Зерноградском и Цимлянском районах. Аналогичная ситуация — в Новошахтинске, Зверево, Каменске-Шахтинском и Гуково. Среди жителей Константиновского, Веселовского, Боковского, Орловского, Мартыновского районов выявили по четыре случая инфицирования.

COVID-19 подхватили по три человека, проживающих в Пролетарском, Тацинском, Милютинском, Ремонтненском, Тарасовском, Октябрьском, Песчанокопском районах. В Заветинском, Родионово-Несветайском, Кашарском, Белокалитвинском районах и Донецке заболели по два человека. В Дубовском, как и в предыдущий день, — один зараженный.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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