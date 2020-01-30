В Ростове оказались самые высокие цены на хлеб и молочные продукты



Стали известны средние цены на основные продукты питания в Ростовской области. Данные 5 февраля опубликовал Ростовстат.



Донская столица оказалась лидером по уровню цен сразу по нескольким позициям. Так, в Ростове самая высокая стоимость кур — около 129 рублей за килограмм, баранины — 400 рублей и варёной колбасы — 358 рублей.



Также ростовчане больше всех платят за молочную продукцию. Сливочное масло стоит почти 517 рублей за кило, творог — 326 рублей, литр стерилизованного молока — 81 рубль. За килограмм сыра нужно отдать 520 рублей. Донская столица лидирует по ценам на белый и чёрный хлеб (43 и 50 рублей), а также на соль (13 рублей) и маргарин (120 рублей).



Ростов-на-Дону также вошёл в тройку лидеров по стоимости рыбы (165 рублей за килограмм), подсолнечного масла (97 рублей), сметаны (222 рубля), капусты (21 рубль), моркови (24 рубля), сахара (28 рублей), пшену (59 рублей) и вермишели (74 рубля).



Одни из самых низких цен в донской столице — на говядину (343 рубля), свинину (244 рубля), яйца (62 рубля), чёрный чай (774 рубля), муку (34 рубля) и гречку (55 рублей).