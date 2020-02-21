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Муж ростовчанки Костенко со сломанной ногой вернулся домой

Муж ростовчанки Костенко со сломанной ногой вернулся домой
Супруг ростовчанки Анастасии Костенко Дмитрий Тарасов с переломом ноги вернулся домой. Об этом девушка рассказала в своем микроблоге.

Футболист получил травму на тренировке пару дней назад. После болезненного удара он сразу ушел с поля. Позже в казанском футбольном клубе «Рубин» подтвердили, что у игрока перелом.

Теперь Дмитрий Тарасов долгое время не сможет вернуться на поле и, скорее всего, пропустит остаток сезона. Поэтому спортсмен на время выздоровления вернулся домой.

– Встретили, заобнимали и будем восстанавливать, – написала Костенко.

Напомним, после длительного перерыва из-за травмы Дмитрий Тарасов 18 февраля подписал контракт с казанским футбольным клубом «Рубин». Но не прошло и нескольких дней, как команда лишилась нового опорного полузащитника снова из-за повреждения. До «Рубина» Тарасов играл за московский «Локомотив».

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