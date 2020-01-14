Футбольный агент усомнился, что муж ростовчанки Костенко Тарасов сможет играть в «Рубине»



Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался о шансах мужа ростовчанки Костенко Дмитрия Тарасова попасть в «Рубин». Своим мнением он поделился с изданием «Советский спорт».



Тарасов с 2010-го по 2019 год играл за «Локомотив». В феврале 2016-го с ним приключилась скандальная история. В матче 1/16 финала Лиги Европы с турецким «Фенербахче» Дмитрий снял футболку, под которой оказалась майка с изображением Владимира Путина и надписью: «Самый вежливый президент». Он нарушил регламент УЕФА, который запрещает футболистам показывать политические лозунги. Тогда комитет УЕФА по этике открыл дело против «Локо».



В начале лета 2019 года он получил травму во время игры и отправился на операцию в Рим. Клуб отказался оплачивать Тарасову операцию, так как он не получал на неё разрешение от администрации клуба. Тогда футболист обратился в РФС с требованием взыскать плату и выиграл процесс. Почти сразу истёк его контракт с москвичами.



В трансферное окно он не смог найти клуб, и только 13 января отправился на сборы вместе с казанским «Рубином». Пока клуб просматривает спортсмена, и неизвестно, решит ли он подписать его.



По словам футбольного агента Алексея Сафонова, Дмитрий вряд ли потянет уровень «Рубина».



- Он опытный дядька, но в «Локомотиве» проиграл конкуренцию Дмитрию Баринову (23-летний хавбек московского клуба — прим.)



Напомним, сейчас Тарасов вместе с супругой ростовчанкой Костенко ждут пополнения в семье. Скоро у них должна появиться вторая дочка. Анастасия надеется, что муж успеет приехать со сборов, чтобы присутствовать на родах.

