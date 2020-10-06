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Спутник зафиксировал стягивание военной техники к границе Ростовской области и Украины

Спутник зафиксировал стягивание военной техники к границе Ростовской области и Украины
На границе Ростовской области с Украиной сервис Google Earth заснял скопление военной техники. На снимках можно рассмотреть танки Т-62М и Т-64, а также большое количество военных грузовиков.

Военная техника находится на территории Каменска-Шахтинского, примерно в 38 километрах от границы с Украиной. Возможно, технику перевезли сюда после учений «Кавказ-2020». В таком случае расположение большого количества военных машин кажется обоснованным и логичным.

С другой стороны, в Ростовской области расположено несколько воинских частей. Не исключено, что большое скопление техники связано с учениями солдат.

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