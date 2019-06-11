Огромное количество танков стоит на границе Ростовской области и Украины



На границе Ростовской области и Украины стоит огромное количество танков. Судя по снимкам на сервисе Google Earth, количество техники на рубеже продолжает расти.



Среди танков легко узнать Т-62М и Т-64. Рядом с ними стоят сотни военных грузовиков.



Год назад такое количество техники не на шутку испугало жителей Украины. Они говорили, что танки располагаются всего в 18 километрах от границы. Все боялись, что Россия готовится к вторжению. Однако их опасения не подтвердились.



На снимках запечатлена воинская часть Каменска-Шахтинского. Вполне логично, что там располагается военная техника.