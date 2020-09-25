Колонну военной техники заметили на трассе в Ростовской области

В Ростовской области на трассе зафиксировали движение колонны боевой техники. Жители донского региона запечатлели на камеру передвижение военных машин днем 29 сентября.Очевидцы утверждают, что видели колонну БТРов на трассе под Семикаракорском. Несколько десятков единиц тяжелой техники направлялись в неизвестном направлении, чем не на шутку испугали мирных жителей Ростовской области.Стоит отметить, что передвижение боевых машин уже не должно пугать дончан. В регионе несколько воинских частей, которые едва ли не каждую неделю проводят учения с использованием бронированных машин. При этом людям кажется, что машины стягивают к границе Украины с Россией.Впрочем, за последнее время на границе так и не зафиксировали технику.