Спустя три часа потушили пожар на молокозаводе в Ростовской области
В слободе Родионово-Несветайской Ростовской области потушили пожар на молокозаводе. Открытое горение удалось ликвидировать спустя несколько часов - 14 января около 12:00.
Крупное возгорание началось на улице Гвардейцев-Танкистов, 10Х около 9 часов. Сначала пламя охватило около 100 квадратных метров, но вскоре площадь пожара увеличилась в разы - до 800 квадратов.
С пламенем боролись 56 человек на 19 спецмашинах, а также четыре звена газодымозащитной службы. Через три часа удалось локализовать и ликвидировать огонь. Сейчас спасатели промывают помещение и проверяют на наличие пострадавших.