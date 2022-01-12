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Площадь пожара на молочном заводе в Ростовской области увеличилась в восемь раз

Площадь пожара на молочном заводе в Ростовской области увеличилась в восемь раз

Площадь пожара на молокозаводе в слободе Родионово-Несветайской Ростовской области увеличилась до 800 квадратных метров. Здание вспыхнуло около девяти часов утра 14 января на улице Гвардейцев-Танкистов, 10Х.

Площадь здания, где начался пожар - 500 квадратных метров. Судя по всему, огонь перекинулся на соседние корпуса. Сейчас возгорание пытаются локализовать 56 человек на 19 спецмашинах. Кроме того, на месте работают четыре звена газодымозащитной службы. О пострадавших пока не сообщается.

Сейчас пожар локализован, спасатели удерживают огонь. Угрозы распространения на большую площадь нет.

Прокуратура Ростовской области проводит проверку по факту случившегося.
Фото: ГУ МЧС по Ростовской области
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