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Спустя две недели в Ростовской области нашли живым пропавшего мужчину

Спустя две недели в Ростовской области нашли живым пропавшего мужчину
Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. На поиски Виктора Тимощенко ушло порядка двух недель. Дончанин вернулся домой 16 марта.

Мужчину разыскивали с 1 марта. Он ушёл из своего дома в хуторе Маяки Родионово-Несветайского района. Чтобы скорее найти пропавшего, родственники Виктора Григорьевича попросили о помощи поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что Тимощенко нуждается в медицинской помощи.

К счастью, спустя две недели 59-летнего мужчину разыскали живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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