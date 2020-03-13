Спустя две недели в Ростовской области нашли живым пропавшего мужчину



Пропавшего в Ростовской области мужчину нашли живым. На поиски Виктора Тимощенко ушло порядка двух недель. Дончанин вернулся домой 16 марта.



Мужчину разыскивали с 1 марта. Он ушёл из своего дома в хуторе Маяки Родионово-Несветайского района. Чтобы скорее найти пропавшего, родственники Виктора Григорьевича попросили о помощи поисковый отряд «Лиза Алерт Юг». Сообщалось, что Тимощенко нуждается в медицинской помощи.



К счастью, спустя две недели 59-летнего мужчину разыскали живым. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.