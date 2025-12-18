Фото: Соцсети

К поиску пропавшего в Ростове 44-летнего мужчины подключились волонтеры. О местонахождении Вячеслава Хитрова не известно с 8 декабря.В тот день Вячеслав вышел из дома в магазин. Когда он не вернулся, его родные забили тревогу. Они обратились в полицию, а затем и к волонтерам.В день исчезновения на пропавшем была надета камуфляжная куртка серого цвета, синие джинсы, черная шапка и черные ботинки.Если у вас есть какая-либо информация о местонахождении Вячеслава Хитрова, просьба сообщить по номерам: 8 (928) 603-97-04 (Елена Валерьевна), 8 (800) 700-54-52 («ЛизаАлерт») или 112 (Экстренные оперативные службы).