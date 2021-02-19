На Дону выявили 316 новых заболевших COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 316 человек. С начала пандемии по 21 февраля число инфицированных достигло 70 957 человек.По информации правительства региона, большинство новых заболевших - люди от 46 до 65 лет (121 человек). Немного меньше специалисты выявили среди молодежи от 18 до 45 лет (82 человека). Вирус подхватили 78 пенсионеров от 66 до 79 лет. Также диагноз подтвердился у 22 дончан старше 80 лет и у 13 несовершеннолетних.За сутки скончались 20 пациентов ковидных госпиталей. Всего коронавирус забрал жизни 3 052 человек. У всех были хронические болезни сердечно-сосудистой и других систем. По числу умерших Ростовская область по-прежнему занимает первое место в ЮФО и четвертое - в стране.