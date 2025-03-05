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Сотрудники парка «Лога» показали подросших страусят эму

Сотрудники парка «Лога» показали подросших страусят эму
Парк «Лога» в Ростовской области показал подросших страусят эму. Информацию сообщили сотрудники парка в соцсетях 5 марта.

В начале января на свет появились 20 птенцов. При рождении они были совсем маленькими. Их вес составлял около 350 граммов. Однако уже к концу первого месяца некоторые из них весили более килограмма.

Теперь малыши совсем выросли, они любопытные, весело бегают и изучают мир. Также интересен окрас страусов – они полосатые, как бурундуки.

В дикой природе эму обитают на просторных участках, заросших низкорослыми деревьями, называемыми бушами. Эти птицы распространены на большей части Австралии, но избегают густонаселённых районов и засушливых зон. В дикой природе эму могут жить от 10 до 20 лет.
Фото: парк "Лога"
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