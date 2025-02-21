На свет появились 12 детенышей эму в донском парке «Лога»

Фото: парк "Лога"

В парке «Лога» на свет вылупились 12 птенцов эму. Об этом сообщают в пресс-службе развлекательного учреждения.Внешне эму может быть похож на страуса, но между этими двумя видами птиц существуют различия. Эму занимает второе место по величине среди всех птиц мира, в то время как страус является рекордсменом. Оба вида происходят из разных уголков планеты: эму родом из Австралии, а страус — из Африки.Самка эму отложила 20 яиц, из которых 12 были помещены в инкубатор. Остальные яйца были отданы самцам, которые в естественной среде обитания высиживают потомство.Птенцы начали появляться на свет с 5 января. Их вес при рождении составлял около 350 граммов, однако к концу первого месяца некоторые из них уже достигали более килограмма.Сейчас птенцы учатся жить, и одному из них даже пришлось сделать операцию. У птенца не затянулся пупок, и ветеринары провели необходимую манипуляцию.