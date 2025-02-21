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На свет появились 12 детенышей эму в донском парке «Лога»

На свет появились 12 детенышей эму в донском парке «Лога»
В парке «Лога» на свет вылупились 12 птенцов эму. Об этом сообщают в пресс-службе развлекательного учреждения. 

Внешне эму может быть похож на страуса, но между этими двумя видами птиц существуют различия. Эму занимает второе место по величине среди всех птиц мира, в то время как страус является рекордсменом. Оба вида происходят из разных уголков планеты: эму родом из Австралии, а страус — из Африки.

Самка эму отложила 20 яиц, из которых 12 были помещены в инкубатор. Остальные яйца были отданы самцам, которые в естественной среде обитания высиживают потомство.

Птенцы начали появляться на свет с 5 января. Их вес при рождении составлял около 350 граммов, однако к концу первого месяца некоторые из них уже достигали более килограмма.

Сейчас птенцы учатся жить, и одному из них даже пришлось сделать операцию. У птенца не затянулся пупок, и ветеринары провели необходимую манипуляцию.
Фото: парк "Лога"
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