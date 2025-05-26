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В колонию Новочеркасска в коробке со сладостями пытались передать телефоны

В колонию Новочеркасска в коробке со сладостями пытались передать телефоны

В исправительное учреждение в Новочеркасске предприняли попытку доставки мобильных устройств. Телефоны, а также комплектующие к ним, включая зарядные устройства и наушники, были спрятаны в упаковке с кондитерскими изделиями.

Согласно имеющейся информации, 23 мая гражданка принесла посылку в колонию, предназначенную для одного из отбывающих наказание. В процессе проверки содержимого сотрудники обнаружили скрытые предметы, замаскированные в продуктах питания. Внутри коробки с воздушным рисом и печеньем были найдены четыре сотовых телефона, зарядные устройства к ним и гарнитуры.

Представители ГУФСИН Ростовской области сообщили о составлении протокола об административном нарушении в отношении женщины. Материалы дела будут переданы в Мировой суд судебного участка № 4 Новочеркасского судебного района Ростовской области.

Стоит отметить, что передача или попытка передачи средств мобильной связи в места лишения свободы влечет за собой административное взыскание в виде штрафа, размер которого варьируется от 25 до 50 тысяч рублей.

В случае, если лицо, осуществляющее доставку мобильного телефона, ранее было осуждено за аналогичное или подобное правонарушение, предусмотрено наложение штрафа в размере от 100 до 300 тысяч рублей либо уголовное преследование, вплоть до заключения под стражу на срок до двух лет.
Фото: ГУФСИН РО
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