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Сотрудника ГИБДД из Ростовской области подозревают в получении взятки

Сотрудника ГИБДД из Ростовской области подозревают в получении взятки
Выяснилась причина обысков в МРЭО на Доватора в Ростове. По данным СУ СК по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Госавтоинспекции ГУ МВД России по Ростовской области и двух местных жителей. В зависимости от роли они подозреваются в получении взятки и посредничестве во взяточничестве.

Инцидент произошел в Целинском районе. Мужчина, ранее лишенный прав, через посредников передал взятку сотруднику ГИБДД. Тот внес недостоверную информацию о сдаче старых прав, и помог ему сдать теорию для получения прав в дальнейшем.

О случившемся узнали силовики. Обыски в МРЭО были связаны с изъятием документов по этому делу.

В ГУ МВД по Ростовской области добавили, что сотрудника Госавтоинспекции уволили. После установления вины его привлекут к ответственности.
Фото: Rostov.ru
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