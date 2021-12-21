Сотни ростовчан в мороз остались без тепла

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В Ростове-на-Дону сотни жителей остались без отопления в минусовую температуру. Причиной стал порыв теплосети, случившийся 23 декабря на улице Петровской. Об этом сообщается на сайте администрации города.В донскую столицу метель и морозы пришли внезапно. Минусовая температура сильно ударила по теплосетям, они перестали справляться с нагрузкой. В четверг, 23 декабря, устойчивый минус привел к порыву теплотрассы. На место аварии приехали две ремонтные бригады в составе девяти человек на трех спецмашинах.В результате случившегося без отопления остались 23 жилых дома на проспекте Чехова, улицах Петровской и Журавлева.Тепло в дома ростовчан поступит около шести вечера. А пока жителям рекомендуется пить горячий чай и укутаться в теплую одежду.