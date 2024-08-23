Сотни ростовчан останутся без водоснабжения 28 августа
Сотни жителей Ростова 28 августа останутся без водоснабжения. Об этом предупредили в «АО Ростовводоканал».
С 8:00 до 00:00 будет временно отключено водоснабжение по следующим адресам: проспект Шолохова, дома №№ 286–306 и 231–319б; Завод № 412; аэронавигация «Стрела»; гипермаркет «Лента»; гостиничный комплекс «Старый город»; котельная «Шолохова, 310»; поселок Янтарный; торговый комплекс «Союз-98»; рынок «Классик»; поселок Олимпийский.
Отключение воды связано с заменой запорной арматуры.