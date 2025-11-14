Коллективное письмо с просьбой отсрочить закрытие Ростовского ипподрома подписали конники

Фото: Дондей

Конники обратились с коллективным письмом, в котором просят отложить закрытие ростовского ипподрома. Об этом сообщает информационный портал DonDay со ссылкой на представителя конного сообщества Надежду Зубкову.Руководство ипподрома сообщило о его закрытии 10 октября. Владельцам животных предписано до 28 ноября вывезти своих питомцев, корма и личные вещи. Эта новость стала настоящим потрясением для всех, кто занимается конным спортом, ведь в донском регионе нет других подобных объектов.Надежда отмечает, что конники не нашли других площадок для испытания и содержания лошадей. Поэтому они просят собственника ипподрома отложить закрытие. Документ с подписями уже отправлен.В письме содержится просьба об отмене уведомления о расторжении договора и его продлении на основании дополнительного времени, необходимого для решения вопроса с размещением скаковых лошадей.Напомним, что территория принадлежит частному собственнику. Ожидается, что сделка завершилась в 2024 году и сумма ее составит около 8 млрд рублей. В настоящее время Генеральная прокуратура РФ проводит проверку законности этой сделки. По информации, предоставленной пресс-службой суда, Минимущество подало иск против ООО «Ростовский ипподром» с требованием признать недействительным решение о смене целевого назначения земель.