Смог от пожара на нефтебазе Пролетарска распространяется по Ростовской области

Фото: earth.nullschool.

По территории Ростовской области стремительно распространяется тяжелый смог от масштабного пожара в Пролетарском районе. Жители города Шахт 22 августа сообщили о сером тумане, который навис над городом.Многие жители считают, что это всего лишь пыль с полей при уборке урожая. Остальные предположили, что это дымовой шлейф от пожара в Пролетарске. Отметим, что пожарные уже пятые сутки тушат нефтебазу.Официальных комментариев по этому поводу пока нет.