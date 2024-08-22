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Смог от пожара на нефтебазе Пролетарска распространяется по Ростовской области

Смог от пожара на нефтебазе Пролетарска распространяется по Ростовской области
По территории Ростовской области стремительно распространяется тяжелый смог от масштабного пожара в Пролетарском районе. Жители города Шахт 22 августа сообщили о сером тумане, который навис над городом.

Многие жители считают, что это всего лишь пыль с полей при уборке урожая. Остальные предположили, что это дымовой шлейф от пожара в Пролетарске. Отметим, что пожарные уже пятые сутки тушат нефтебазу.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.
Фото: earth.nullschool.
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